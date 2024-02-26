صندوق تحيا مصر : استهداف مليون أسرة أولى بالرعاية بأبواب الخير |فيديو

قال هشام خليفة مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إنه للعام الرابع على التوالي يطلق صندوق تحيا مصر قوافل" أبواب الخير" ، مؤكداً أن هذا العام يتم إستهداف مليون أسرة من الأهالي الأولى بالرعاية.

وأضاف هشام خليفة خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أنه تم إطلاق أولى قوافل "أبواب الخير " لخمس محافظات يوم 11 فبراير 2024، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من توزيع صناديق المواد الغذائية الخاصة بالمرحلة الأولى، و التي يبلغ عددها 200 ألف صندوق، و تحتوي على أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية.



واشار مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر إلى، أنه تم إطلاق المرحلة الثانية في الأسبوع الماضي بثلاث محافظات ، الشرقية و الغربية والدقهلية، و تم توزيع 1500 طن من المواد الغذائية .