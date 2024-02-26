عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صندوق تحيا مصر : استهداف مليون أسرة أولى بالرعاية بأبواب الخير |فيديو

صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر

قال هشام خليفة مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إنه للعام الرابع على التوالي يطلق صندوق تحيا مصر قوافل" أبواب الخير" ، مؤكداً أن هذا العام يتم إستهداف مليون أسرة من الأهالي الأولى بالرعاية.

 

وأضاف هشام خليفة خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أنه تم إطلاق أولى قوافل "أبواب الخير " لخمس محافظات يوم 11 فبراير 2024، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من توزيع صناديق المواد الغذائية الخاصة بالمرحلة الأولى، و التي يبلغ عددها 200 ألف صندوق، و تحتوي على أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية.


واشار مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر إلى، أنه تم إطلاق المرحلة الثانية في الأسبوع الماضي بثلاث محافظات ، الشرقية و الغربية والدقهلية، و تم توزيع 1500 طن من المواد الغذائية .

مصر أبواب الخير صندوق تحيا مصر المواد الغذائية الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار غازي داخل مخبز بمنشأة ناصر

عواصف رملية وترابية بعد ساعات بالقاهرة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا

ترشيحاتنا

ليس الاعتزال الأول..كرم جابر مسيرة حافلة بالإنجازات والميداليات

وزير الشئون النيابية: الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك

قرار عاجل من النيابة بحق المراكبي المتهم في غرق معدية منشأة القناطر

البورصة تربح 32 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

انخفاض أسعار الدواجن وزيادة معدلات الإنتاج حتى 950 مليون طائر.. بشائر رمضان

النواب يدرس اشتراطات لـ تداول الغذاء وفقا لمشروع القانون الجديد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسلة ونوى بلح.. صورة توضح شكل القهوة المغشوشة بالأسواق

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

فيديو

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ