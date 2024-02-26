عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعاون بين الجامعة العربية ومركز "دراسات" لتنظيم المنتدى السابع عن التنمية

توقيع مذكرة التعاون
توقيع مذكرة التعاون

أعلن الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، عن تخصيص المنتدى السنوي السابع للمركز، والمقرر عقده في شهر مايو المقبل، لبحث الخطوات العملية الخاصة بتفعيل توصية "إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة والتنمية الاقتصادية"، والتي صدرت عن القمة العربية التي عُقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في مايو 2023م، وبما يعزز من الدعم الفكري لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي سوف تحتضنها مملكة البحرين في مايو 2024م.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تعاون بين مركز "دراسات" والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن تنظيم منتدى "دراسات" في نسخته السابعة، تحت عنوان "مَجمَع مراكز البحوث العربية للاستدامة والتنمية"، وذلك بهدف تفعيل الحوار والنقاش بين الخبراء والباحثين في مراكز الفكر العربية حول قضايا الاستدامة والتنمية، وصياغة استراتيجيات تنموية شاملة.

قام بالتوقيع على المذكرة من الجانبين، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية و الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات"، وذلك في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والسفيرة فوزية زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.


وخلال حفل التوقيع، أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن المركز سيوظف خبراته المتراكمة، ويُفعل أدواته المتنوعة، في إطار الرؤية السامية للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبدعم ورعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية مساهمة البحث العلمي في دعم منظومة العمل العربي المشترك، وتوفير منصة للباحثين والمختصين، لتبادل الأفكار والبرامج، والاستفادة من التجارب، ومناقشة سبل وضع الاستراتيجيات الإنمائية المستدامة.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن "مَجمَع مراكز البحوث العربية للاستدامة والتنمية"، يهدف إلى تهيئة فرص الابتكار والتقدم، فضلًا عن تعزيز التعاون الفكري، وتبادل الخبرات بين مراكز الأبحاث، معربًا عن أمله في أن يسهم المنتدى في إنتاج رؤى فكرية ومعرفية واقعية ومتكاملة، لاستثمار الفرص المتاحة، ومواجهة التحديات القائمة.
من جانبه، أشاد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بأهمية مبادرة مركز "دراسات" بتخصيص موضوع منتداه لبحث تأسيس "مَجمَع مراكز البحوث العربية للاستدامة والتنمية"، لافتًا إلى أن هذه المبادرة سوف تشكل منصة تشاركية لمراكز البحوث العربية.

كما حضر حفل التوقيع السفير أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية. ومن جانب مركز "دراسات" كلٌ من الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي، والدكتور عُمر أحمد العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث، والدكتور أشرف محمد كشك، مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية.

1000385116
1000385116
1000385114
1000385114
1000385115
1000385115
1000385112
1000385112
1000385113
1000385113

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار غازي داخل مخبز بمنشأة ناصر

عواصف رملية وترابية بعد ساعات بالقاهرة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا

ترشيحاتنا

ليس الاعتزال الأول..كرم جابر مسيرة حافلة بالإنجازات والميداليات

وزير الشئون النيابية: الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك

قرار عاجل من النيابة بحق المراكبي المتهم في غرق معدية منشأة القناطر

البورصة تربح 32 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

انخفاض أسعار الدواجن وزيادة معدلات الإنتاج حتى 950 مليون طائر.. بشائر رمضان

النواب يدرس اشتراطات لـ تداول الغذاء وفقا لمشروع القانون الجديد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسلة ونوى بلح.. صورة توضح شكل القهوة المغشوشة بالأسواق

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

فيديو

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ