رمضان 2024 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

"أمينة" فتاه بسيطة تعيش مع أسرتها في منطقة شعبية بسيطة، تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد نشر إختها مقطع على صفحات التواصل الإجتماعي، من خلال أحداث الدراما الاجتماعية " أعلى نسبة مُشاهدة" الذي تظهر فيه النجمة الشابة سلمي أبو ضيف في أول بطولة لها عبر شبكة قنوات "MBC مصر".

وتكتشف التأثير الخطير لهذا العالم على حياة الأسرة وكيف تؤثر كلمات بسيطة او مقاطع مصورة على الكثير من الأشخاص الذين تتغير وجهات نظرهم بين لحظة وأخري.

طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لـ مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024

وظهرت سلمى أبو ضيف خلال برومو المسلسل وهي تعاني من الفقر وتنتمي هي وشقيقتها لأسرة من طبقة دنيا ويحاولوا تخطي تلك الحياة من خلال السوشيال ميديا وفيديوهات على تيك توك.

وقالت سلمى أبو ضيف في إحدى لقطات البرومو، جملة تعبر عن دوافع معظم الملتحقين بهذا المجال، حيث قالت: “الفقر وحش يا سحر، نفسي منحتاجش لحد ولا حد يذلنا”.

مُسلسل "أعلي نسبة مُشاهدة" من بطولة سلمي أبو ضيف، إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلي أحمد زاهر، وآخرين... ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

