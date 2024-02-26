بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" كولر يجمد ثلاث نجوم من فريق الأهلي على رأسهم كهربا.. والخطيب يتدخل".



وجاء في التقرير أن كولر المدير الفني للنادي الأهلي أتخذ قرار بتجميد ثلاث لاعبين بالنادي، ولكن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تدخل، بعد حضوره التدريبات الأخيرة للفريق.



وقال الكابتن مدحت شلبي، إن محمود كهربا كان من ضمن المجمدين، بالنسبة لكولر، لولا تدخل الكابتن محمود الخطيب، وأن الخطيب عقد جلسة مع كولر.



وتابع أن كولر كان مستبعد محمود متولي لاعب النادي الأهلي، من المشاركة بالمباريات، وأحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، وانضم لهم كهربا بعد رفضه السفر مع الفريق بسبب فرح شقيقته.



وأوضح أن محمود متولي سيعود للتدريبات بعد غياب ياسر إبراهيم، التي ستستمر لشهر مقبل.

