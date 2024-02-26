وكيل كهربا يكشف مفاجأة بشأن غرامة اللاعب وموعد تسديدها للزمالك

كشف أحمد يحيى، وكيل اللاعبين، عن أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا وموعد دفعها لنادي الزمالك.

وأكد يحيى في حديثه مع سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورت: "كهربا كان لديه مشكلة في موعد توثيق عقده مع الزمالك، حيث كان العقد غير موثق بشكل صحيح في البداية، وهو ما أدى إلى تفجير الأزمة بين الطرفين".

وأضاف: "رحل كهربا إلى تركيا ثم البرتغال بعد مغادرته للزمالك، لكن ذلك لم يكن خطة للعودة إلى الأهلي، بل كان الانتقال للدوري التركي ثم البرتغالي نتيجة للظروف والفرص المتاحة في تلك الأوقات، وتم ترتيب انتقاله إلى الجزيرة بعد إعلان افلاس ناديه البرتغالي".

واكمل حديثه قائلاً: "إدارة الزمالك تفهم كواليس انتقال كهربا وإمام إلى الأهلي، والغرامة التي فُرضت على كهربا سيتم دفعها في أقرب فرصة ممكنة".