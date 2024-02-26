رضا عبد العال يوجه تحذيرا عاجلا لـ حسام حسن.. تفاصيل

وجه الكابتن رضا عبد العال نجم المنتخب المصري السابق، رسالة هامة لـ حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب المصري، بعد قرارات بعض اللاعبين بالتراجع عن الاعتزال الدولي.

وقال رضا عبد العال، إنه يتمنى من الكابتن حسام حسن بالاستعانة باللاعبين الكبار، مثل :" محمد النني، وطارق حامد ، وأحمد حجازي"، مؤكدًا لازم ننزل بالأعمار.

وتابع:" مش عايزين نشوف عواجيز الفرح في الملاعب، وياريت يكون في الاستعانة بالشباب" وأنه يتمنى الاستعانة بـ محمود عبدالرازق شيكابالا، لأنه لاعب كرة.

وأوضح رضا عبد العال، أن الجميع لن يرحم حسام حسن، عند الإخفاق، محذرًا حسام حسن من إعطاء بعض النجوم الكبار وعودا.