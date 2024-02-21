طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول رد اتحاد الكرة على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن طلب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، تقليص عدد أندية دوري Nile في الموسم المقبل، من أجل إفساح المجال بشكل كبير للمنتخب الوطني، للاستعداد بشكل جيد للمعسكرات المقبلة.

وأكد مصدر، أن اتحاد الكرة لن يقوم بمثل هذه الخطوة غير المحسوبة في الفترة المقبلة، خاصة أن نظام الدوري، تم التنسيق فيه مع رابطة الأندية والبطولة ناجحة بالشكل الحالي، وليس من السهل تغيير النظام وتقليص عدد الفرق بشكل مفاجئ.

وأوضح اتحاد الكرة أن حسام حسن لم يطلب من مسئولي "الجبلاية"، هذا الأمر على وجه التحديد، إنما يبحث المدير الفني للمنتخب إمكانية التنسيق في مباريات مسابقة الدوري بشكل منتظم خلال المرحلة المقبلة، حتى يتسنى له العمل مع المنتخب دون أي عراقيل من شأنها أن تعيقه وجهازه الفني عن تحقيق الأهداف المنشودة للمنتخب الوطني.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو