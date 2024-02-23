رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

عرضت قناة قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" سيد عبد الحفيظ يرد على تصريح ناصر ماهر المثير للجدل: في كلام تافه ما يتردش عليه".

ووجه سيد عبد الحفيظ لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة نارية لـ لاعب الزمالك الحالي والأهلي السابق ناصر ماهر قائلا:" مفيش حد هيقولك بلاش تعظم في المكان اللي أنت فيه، لكن في تصريحات بتخرج منه لا يمكن الرد عليها من الأساس".

ولفت إلى أن ناصر يقول أن الزمالك لديه أساطير والأهلي لديه نجوم، ولكن بشكل عام لا يمكن الرد على هذا اللاعب، وأنه في بعض الأوقات يكون كلام بعض الأشخاص تافهة.

وتابع أنه يتمنى التوفيق لـ ناصر ماهر، وأن مشاركة اللاعبين في المباريات تكون من وجهة نظر المدير الفني وليس اللاعب.