يتكرر كل 284 ألف عام.. يونيو القادم سيشهد كارثة مدمرة| تفاصيل

عام الكوارث.. حذر الخبراء من تأثيرات صادمة ستحدث العام الجاري 2024 في أنحاء العالم، وأطلقوا عليها اسم “زقاق الأعاصير” والتي ستحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

على الرغم من عدم وجود أي بوادر ظاهرة، لكن يقول الباحثون إن درجات الحرارة غير المسبوقة قد تكون سببا لموسم العواصف القادم، ليمتد تأثير ظاهرة النينيو على المنطقة الاستوائية في المحيط الأطلسي، والتي قد تؤدي إلى زيادة في قوة الأعاصير خلال موسم العواصف لعام 2024.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، تشهد الحارة الاستوائية في المحيط الأطلسي ارتفاعًا غير عادي في درجات الحرارة، على الرغم من أنه لا يزال فبراير شهر الشتاء. وتعتبر هذه الدرجات المرتفعة ظاهرة غير مسبوقة وقد تكون أخبارًا سيئة لموسم العواصف القادم.

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة

منذ مارس 2023، سجلت درجات حرارة سطح البحر حول العالم ارتفاعًا قياسيًا وهي لا تزال في ازدياد. يعزى هذا الارتفاع القلق إلى الاحترار العالمي المتزايد وظاهرة النينيو.

تشير الدراسات إلى أن درجات حرارة سطح البحر في الحارة الاستوائية في المحيط الأطلسي تبلغ حوالي 68.5 درجة فهرنهايت (20.3 درجة مئوية)، مما يعني ارتفاعًا بدرجة كاملة عن المتوسط في الفترة من 1981 إلى 2011. وتعتبر منطقة تشكل الأعاصير في المحيط الأطلسي، وتمتد من ساحل غرب أفريقيا إلى وسط أمريكا.

وتشير الدراسات إلى أن هذا الارتفاع في درجات حرارة سطح البحر قد يؤدي إلى زيادة في قوة الأعاصير في المحيط الأطلسي لاحقًا في العام، حيث من المتوقع أن يبدأ موسم الأعاصير في الأول من يونيو وينتهي في الثلاثين من نوفمبر.

تشير الأبحاث إلى أن تغير المناخ قد جعل مواسم الأعاصير في المحيط الأطلسي أكثر نشاطًا وقوة مقارنة بالثمانينيات. فعلى الرغم من أن المحيطات الأكثر سخونة لا تزيد من تكرار الأعاصير، إلا أنها تجعلها أقوى وتساهم في نموها السريع.

عواصف مدمرة مرتقبة في هذا الموعد

يبلغ متوسط ​​درجات حرارة سطح البحر الآن حوالي 20.3 درجة مئوية عبر شمال المحيط الأطلسي، وهي أعلى درجة كاملة من متوسط ​​الفترة 1981-2011.

ويشمل ذلك زقاق الأعاصير في المحيط الأطلسي، وهو حزام مائي مكون للأعاصير يمتد من الساحل الغربي لأفريقيا إلى أمريكا الوسطى.

وكتب بريان ماكنولدي ، باحث مشارك كبير في علوم البحار والغلاف الجوي وعلوم الأرض بجامعة ميامي، على موقع X ، تويتر سابقًا: “أمر لا يصدق: درجة حرارة سطح بحر شمال الأطلسي تبلغ الآن 4.5 انحرافات معيارية أعلى من المتوسط ​​المناخي الأخير للفترة 1991-2020… وهذا يعني حدثًا يحدث مرة كل 284 ألف عام. ومع ذلك، فإننا نشاهده يتكشف يومًا بعد يوم. وهذا أمر مقلق”.

وقد تؤدي هذه الزيادة في درجات حرارة البحر إلى المزيد من الأعاصير الأطلسية الشديدة في وقت لاحق من العام، حيث من المتوقع أن يبدأ موسم الأعاصير في الأول من يونيو وينتهي في 30 نوفمبر.