رمضان 2024 | خريطة المسلسلات على شاشة الحياة

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن قائمة المسلسلات المقرر عرضها عبر شاشة قناة الحياة خلال شهر رمضان 2024 ، أبرزها مسلسلات المعلم ،مليحة ،مسار اجبارى.

وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل أبرز المسلسلات المقرر عرضها على شاشة الحياة ..

المعلم

مسلسل المعلم من إخراج مرقس عادل، وانتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر احمد وأحمد بدير وطارق النهري، ومن تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف.

مليحة

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـغزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

مسلسل مليحة بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان ومن تأليف رشا عزت النجار وإخراج عمرو عرفة،والعمل من إنتاج المتحدة وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية، وبالفعل بدأ صناعه مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى.

صدفة

تدور أحداث مسلسل " صدفة " في اطار اجتماعي كوميدي ومليء بالاثارة والتشويق حول الفتاة " صدفة " مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا علي عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر " فؤاد مهران " وتتوالي الاحداث الشيقة التي تتعرض لها .

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقين وعلاقتهم بمدرسيهم .

يعد مسلسل " صدفة " التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد نجاحهما في مسلسل ( يوتيرن ) رمضان قبل الماضي ، ومسلسل ( جميلة ) في رمضان الماضي .. والتعاون الرابع مع المؤلف ايمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل ( لما كنا صغيرين ، يوتيرين ، جميلة )

ويشارك في بطولة مسلسل " صدفة" خالد الصاوي سلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي و رباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور ايهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة .

مسار إجبارى

ويضم مسلسل مسار إجباري عددا من نجوم الفن الشباب وعلى رأسهم أحمد داش وعصام عمر ومي الغيطي وياسمين العبد.

وشوقت منصة WATCH iT الجمهور لمسلسل مسار إجباري بطولة عصام عمر وأحمد داش والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024 بنشر بوسترات للأبطال.