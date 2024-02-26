إطلاق البوستر الرسمي لمسلسل "لانش بوكس"

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "لانش بوكس"، البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، وتقوم ببطولته غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد.

من جانبه، يواصل المخرج هشام الرشيدي تصوير العمل، حيث انتهى من تصوير أكثر من 80% من مشاهد المسلسل، وبدأ مونتاج الحلقات الأولى منه استعداداً للعرض الرمضاني.

المسلسل سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

"لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشاراً حول العالم.

المسلسل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.