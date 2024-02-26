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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل بوحدة طب أسرة عليوة بالحسينية

صدى البلد

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بوحدة طب اسرة عليوة التابعة لإدارة الحسينية الصحية ، وذلك للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة والتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية.

تفقد محافظ الشرقية عيادة تنظيم الأسرة واطلع على سجل قيد المواليد والتطعيمات للتأكد من حصول الأطفال علي جرع التطعيمات اللازمة طبقاً للمواعيد المقررة لخلق مجتمع صحي خالٍ من الأمراض مؤكداً على مدير العيادة بحسن استقبال المرضي وتقديم خدمات صحية وعلاجية مميزة لهم.

كما حرص المحافظ على تفقد صيدلية المركز وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية، مشدداً على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى.

انتقل محافظ الشرقية لمركز ومدينة الحسينية لمتابعة معرض اهلا رمضان والمُقام بجوار مجلس المدينة ، للإطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها وإنخفاض أسعارها عن السوق بنسب تتراوح ما بين 15 إلي 20 % والتقى  بالمواطنين واطمأن منهم على أسعار السلع المعروضة ، مشدداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان وياميش رمضان.

أشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار والتزامهم بالأسعار الإسترشادية التي يتم وضعها من قبل المحافظة والتي تقل عن المحال التجارية الخارجية بنسبة تصل إلى 20 % مؤكدا أن المحافظة إنتهت من إقامة معارض اهلاً رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج تيسيراً على المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.

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وخلال جولته بمركز الحسينية حرص محافظ الشرقية علي متابعة أعمال الإنشاء الجارية بمبنى مجلس المدينة الجديدة والمُقام على مساحة 840 م ومكون من 5 طوابق وبتكلفة مالية 16 مليون جنيةه بمعرفة مديرية الإسكان بالشرقية ، ليشدد المحافظ على رئيس المركز بمتابعة الشركة المنفذه وتكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين من أبناء المدينة واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم موجهاً رئيس المركز بتلبيتها فوراً ، مؤكداً انه سيواصل جولاته المفاجئة على المنشآت التعليمية والخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل بها ومتابعة مستوي الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الأدوية والمستلزمات الطبية التنسيق والتعاون الجمهورية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة

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