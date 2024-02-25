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رئيس التحرير
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محافظات

تحديثا لرؤية العمل.. وكيل صحة الشرقية يجتمع بمشرفي التمريض بالإدارات الصحية

صدى البلد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع مشرفي التمريض بالإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مديرة إدارة التمريض، ومديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

تناول الإجتماع عرض تقارير المرور الإشرافية على الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، ومؤشرات أداء عمل هيئة التمريض بوحدات الرعاية الأولية، وتقييم أداء كل إدارة، وما يترتب عليه من تحديد نقاط القوة والضعف، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، ووضع الحلول المناسبة للسلبيات.

أكد وكيل الوزارة على الدور الهام للهيئة التمريضية بالمنظومة الصحية، والتي تعد من الركائز الأساسية لها، لافتاً إلى أنها مهنة سامية ورسالة إنسانية نبيلة، مشيداً بجهود الفرق الطبية المبذولة للتخفيف من آلام ومعاناة المرضى، مؤكداً على أهمية الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وحرص هيئة التمريض على أداء الخدمة بكفاءة عالية، والالتزام بالمواعيد المحددة.

تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية القروية لسرعة إنجاز المعاملات الحكومية بالشرقية

كما ناقش الدكتور هشام مسعود أداء عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية المختلفة مثل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج وغيرها، مؤكداً على أهمية المعاملة الحسنة للمواطنين أثناء تقديم الخدمة لهم، ومتابعة كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالوحدات، كما أكد على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع الفرق الطبية، ومشدداً على تكثيف المرور والمتابعة على جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالرعاية الأولية والبالغ عددهم ٤٨٩ منفذ طبي تابع لعدد ١٩ إدارة صحية

إدارة التمريض إدارة الرعاية الاساسية الاعتلال الكلوي الإيجابيات والسلبيات التكنولوجية الخدمات الصحية المقدمة الرعاية الأساسية الفرق الطبية المشاركة الفرق الطبية الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي الكشف المبكر عن سرطان الثدي

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