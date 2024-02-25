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رئيس التحرير
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محافظات

تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية القروية لسرعة إنجاز المعاملات الحكومية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تشهد محافظة الشرقية طفرة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية الموجودة في مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

 وذلك تنفيذاً لخطة الدولة في تطبيق سياسية التحول الرقمى في المعاملات الحكومية الإلكترونية لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية لنيل رضا المواطن والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية.


وأشار المحافظ إلي أهمية التحول الرقمى فى توفير التكلفة والوقت والجهد وتحسين وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين وبجودة عالية وكذلك خلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع والانتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر.

ومن جانبها أوضحت المهندسة أميرة عبيد المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة انه تم الإنتهاء من إنشاء وتجهيز عدد كبير من المراكز التكنولوجية المصغرة بمراكز ومدن المحافظة بواقع مركز تكنولوجي بكل وحدة محلية وذلك خلال عامي 2022 - 2023 م بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

 

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ تدريب لجميع العاملين بتلك المراكز التكنولوجية بواقع  11 مركز تكنولوجي مصغر بالوحدات المحلية القروية بنطاق مركز منيا القمح وتم تشغيلها بالفعل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

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وأضافت المشرفة علي المراكز التكنولوجية بالمحافظة أنه جاري تنفيذ تدريب للعاملين بالمراكز التكنولوجية بواقع 16 مركز تكنولوجي مصغر بالوحدات المحلية القروية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس على منظومة الوحدات القروية لخدمات المواطنين وذلك على ثلاث مراحل، لافته انه بالمرحلة الأولى تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية القروية ( السماعنة – قنتير – الديدامون – الغزالي – بني صريد) عن طريق مدربين متخصصين من مشروع تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وبحضور المختصيين بالدعم الفني بمكتب الإشراف على المراكز التكنولوجية بالديوان العام، وبعد إنتهاء فترة التدريب سيتم التشغيل الفعلي الكامل لتلك المراكز لتصبح جميع الخدمات مميكنة بها  و سيتم تنفيذ التدريب علي باقي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية القروية بنطاق مركز فاقوس تباعاً لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين  في سرعة انهاء معاملاتهم الحكومية.

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