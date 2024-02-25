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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية تحتفل بذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد الفتح

صدى البلد

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية مديرية أوقاف الشرقية بذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد العزيز الصيرفي مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية والإدارية والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف وممثل عن مكتب المستشار العسكري للمحافظة وعدد من رجال الدين الإسلامي والقيادات التنفيذية والمواطنين.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني أعقبها كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الشيخ علي السيد عوض من علماء وزاره الأوقاف تحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان ومنزلتها عند الله تعالى، قائلاً " أن ليلة النصف من شعبان ليلة استجاب الله فيها لنبيه في تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وكان ذلك تحقيقاً لوعده الحق في قوله تعالى " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ".

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وخلال الكلمة تم إيضاح عدداً من الدروس المستفادة من تحويل القبلة تمثلت في الاستجابة لأوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان لمكانه نبينا الكريم، واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الدكتور أحمد عبده نالت استحسان الحضور.

وهنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان معرباً عن خالص تمنياته لمصرنا الغالية أن تنعم بالخير والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وطالب المحافظ الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة الفاعلة في مسيره التنمية والبناء لرفعة شأن مصرنا الغالية وتحقيق المزيد من التقدم والاستقرار والرخاء.

ابتهالات دينية الأوقاف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسى رئيس الجمهورية الشرقية المستشار العسكرى

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