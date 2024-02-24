تفاصيل زيارة وكيل صحة الشرقية لمستشفى منيا القمح

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تابع أعمال التطوير الجارية بقسم الإستقبال والطوارئ، وقام بمناقشة بعض المقترحات لتحسين خطوط السير بالقسم، موجهاً بسرعة تفعيل غرفة التصنيف الموجودة بمدخل الاستقبال، كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، والصيدلية الرئيسية وصيدلية نفقة الدولة، والتأمين الصحي، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها.

وتفقد الدكتور هشام مسعود الأماكن المقترحة لنقل عدد من العيادات الخارجية بها، موجهاً بسرعة الإنتهاء من تطويرها وتشغيل العيادات بها، متابعاً غرفة السجلات الطبية، وأكد على تنظيم جميع الملفات الطبية، وفقاً للمدد الزمنية ولكل قسم طبي بالمستشفى، كما وجه بزيادة منافذ صرف الأدوية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذلك زيادة عدد العاملين بالخزينة لمنع تكدس المواطنين، كما تفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً مدير عام الطب العلاجي بعمل عروض من أطباء الرمد والقلب لأحد المرضى بالمستشفى، كما تفقد وحدة معالجة المياه الخاصة بالكلى الصناعي، وتم التأكد من القيام بالصيانة الدورية وتغيير الفلاتر في المواعيد المحددة لها.

كما تفقد "مسعود" قسم الحضانات، وقسم الأشعة، وتم الاطمئنان على كفاءة عمل الأجهزة الطبية، وخاصة جهاز الأشعة المقطعية، متابعاً مؤشرات أداء العمل بوحدات الأشعة المختلفة، مثل الأشعة العادية والتليفزيونية، والمقطعية"، موجهاً بسرعة استخراج التقارير الطبية الخاصة بها، وقام بالمرور على مطبخ المستشفى، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، كما ناقش مع إدارة المستشفى بعض المقترحات لتطوير عدد من الأقسام الطبية بالمستشفى، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة منيا القمح.