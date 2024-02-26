الرئيس الأوكراني يعلن عن مقترحات لحل الأزمة الحدودية مع بولندا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين إن الحكومة الأوكرانية أعدت مقترحات حول كيفية حل الوضع على الحدود مع بولندا وسلمتها إلى المفوضية الأوروبية وبولندا.

وأوضح الرئيس الأوكراني : "نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لحل هذا الوضع، بطريقة هادئة وعملية، حتى تبدأ المقترحات ذات الصلة في العمل"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفروم الأوكرانية.

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للمزارعين ورجال الأعمال الأوكرانيين لفهمهم للتحديات القائمة و"السلوك الكريم للغاية على الحدود مع أوكرانيا".

وأصدر الرئيس الأوكراني تعليماته لحكومة أوكرانيا بالبقاء على الحدود مع بولندا حتى 24 فبراير 2024 من أجل حل قضايا الحصار الحدودي.

كما دعا رئيس وزراء جمهورية بولندا دونالد تاسك ورئيس جمهورية بولندا أندريه دودا لزيارة الحدود ودعم هذا الحوار.

وفي الوقت نفسه، أشار توسك إلى أن حكومتي أوكرانيا وبولندا ستعقدان اجتماعا في وارسو في 28 مارس 2024، وسيواصل البلدان العمل على المستوى الفني لحل قضاياهما الاقتصادية بحلول ذلك الوقت.

ويغلق المتظاهرون البولنديون الحدود مع أوكرانيا، مع فترات راحة معينة، منذ أوائل نوفمبر 2023.