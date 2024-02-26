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إلهام أبو الفتح
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ديني

لبحث سبل التعاون المشترك..

مستشار شيخ الأزهر تستقبل سفير سلطنة بروناي ورئيس جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية

مستشار شيخ الأزهر
مستشار شيخ الأزهر

استقبلت اليوم الإثنين، الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، عميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، السفير «بنجيران سالمين داود» سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى القاهرة، والدكتور حاج نور عرفان بن حاج زينل، رئيس جامعة السلطان الشريف على الإسلامية، وسوجيري دولة الملحق الثقافي بسفارة بروناي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين وجامعة السلطان الشريف علي الإسلامية، وإمكانية الاستفادة من خبرات الأزهر في مجال التعليم.

 

مستشار شيخ الأزهر تستقبل سفير سلطنة بروناي ورئيس جامعة السلطان الشريف علي 

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي خلال اللقاء، أن مؤسسة الأزهر الشريف، تولي اهتمامًا شديدًا بالطلاب الوافدين الدارسين في كلياته ومعاهده كونهم يمثلون سفراء للأزهر في بلادهم، وأن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف دائما ما يؤكد على أهمية تقديم الدعم والرعاية الكاملة للطلاب الوافدين فضلا عن متابعته المستمرة لهم.

 

وأشارت مستشار شيخ الأزهر إلى أن الأزهر يقوم بإرسال البعثات الأزهرية لمختلف دول العالم، لنشر علوم الشريعة واللغة العربية، فضلًا عن بروتوكولات التعاون التي تعقدها جامعة الأزهر، مع مختلف الجامعات حول العالم، ومنها جامعات سلطنة بروناي، مؤكدةً أن جامعة الأزهر الشريف لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والعون لجميع مؤسسات التعليم التي تعمل على نهضة وتقدم أوطانها ونشر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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واستعرضت الدكتورة نهلة الصعيدي، البرامج المميزة والأقسام داخل كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، والإمكانات والخدمات التي تقدمها الكلية للطلاب والطالبات، إضافة إلى الدور الذي تقوم به الكلية من أجل صقل مهاراتهم بالخبرات التي تؤهلهم لنشر علوم الدين والشريعة الإسلامية وفق أحدث النظم في مجالات التعليم.

 

من جانبه أعرب السفير بنجيران عن تقديره للأزهر الشريف، وللدور الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب من جهود على المستوى العالمي، ورعاية فضيلته واهتمامه بأبناء سلطنة بروناي الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف، معربًا عن فخره لتخرجه من جامعة الأزهر الشريف، وانتمائه لهذه المؤسسة العريقة.

 

كما أشاد الدكتور، حاجه عرفة، رئيس جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية، بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر علوم الدين والفكر الوسطي، فضلا عن البرامج التعليمية التي تقدمها الكليات الأزهرية، وفي مقدمتها كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للوافدين، مؤكدًا حرصه على تدعيم العلاقات مع الأزهر الشريف مؤسسة وجامعة، والاستفادة من مناهجه وخبراته في صقل مهارات أبناء سلطة بروناي، من خلال برامج التبادل والتعاون العلمي والثقافي.

الدكتورة نهلة الصعيدي كلية العلوم الإسلامية سلطنة بروناي الدكتور أحمد الطيب العلوم الإسلامية

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