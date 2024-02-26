مبلغ خرافي لـ بطل كأس مصر بين الأهلي والزمالك .. إعلامي شهير يكشف

اعلن الاعلامي مينا ماهر عن الجوائز المالية لبطل كأس مصر بين الاهلي والزمالك .

وكتب ماهر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بعد التأكد.. جوائز بطل كأس مصر بين الزمالك و الاهلي 950 الف دولار مقسمة كالتالي :

- 350 الف دولار لبطل البطولة

- 100 الف دولار نظرا للمشاركة بالبطولة

- 500 الف دولار جائزة اضافية من موسم الرياض

اجمالي 29 مليون جنيه و 300 الف بالمصري ".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الأبيض من الجزائر، عقب خوض مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء، استعداداً للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.