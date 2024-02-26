عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نفاد تذاكر مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك و الأهلي

صدى البلد

أعلن الإعلامي مينا ماهر، عن نفاذ تذاكر مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامته في العاصمة السعودية الرياض يوم 8 مارس المقبل.

وكتب ماهر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" نفاذ تذاكر مباراة نهائي كاس مصر بين الزمالك و الاهلي".

كما اعلن الاعلامي مينا ماهر عن الجوائز المالية لبطل هذه النسخة من كأس مصر بين الاهلي والزمالك .

وكتب ماهر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بعد التأكد.. جوائز بطل كأس مصر بين الزمالك و الاهلي 950 الف دولار مقسمة كالتالي :

- 350 الف دولار لبطل البطولة 
- 100 الف دولار نظرا للمشاركة بالبطولة 
- 500 الف دولار جائزة اضافية من موسم الرياض 
باجمالي 29 مليون و300 الف جنيه مصري ".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الأبيض من الجزائر، عقب خوض مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء، استعداداً للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

سلوفاكيا تكشف عن خطة أوروبية لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

فيديو السحر والتحرش ومرض الثعلبة وحقيقة ظهورها مع رامز..سالى عبد السلام ضيفة صدى البلد

إسقاط طائرة.. سرايا القدس تعلن تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة بحي الزيتون

وزير الدفاع يلتقى عدداً من مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية

«الخبيثات للخبيثين» مقصدها وخطأ شائع عنها.. لا تتعلق بحظك من الزوجات

وزير الخارجية الأوكراني: مصادرة الأصول الروسية المجمدة بالغرب عادل وقانوني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

البطانة السبب .. فستان البلوجر أروى قاسم يشعل السوشيال ميديا

فيديو

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ