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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يكرم طالبين لفوزهما في مسابقات الروبوت والبرمجة الدولية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، طالبين من أبناء محافظة الغربية لفوزهما بمسابقة الروبوت والبرمجة الدوليةroborave colombia virtual  والتي أقيمت "أونلاين" بمشاركة 121 متسابقا من دول مختلفة حول العالم .

الخدمات الصيدلية بجامعة طنطا أول مركز حكومي يحصد شهادتي الممارسة السريرية والمعملية

وكرم المحافظ الطالب براء أحمد محمد الشرقاوي  صاحب 14 عاما وذلك لحصوله على المركز الأول في المسابقة ل3 مستويات .
كما  كرم الطالب حمزه محمد أحمد عكيلة صاحب ال12 عاما وذلك لحصوله على المركز الأول بالمسابقة في مستوى واحد .
وأكد محافظ الغربية ضرورة الدعم والمساندة للشباب والنشء لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، والحرص على تقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية اللازمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية لخدمة وبناء المجتمع.
 

 


وحرص محافظ الغربية على تبادل الأحاديث التحفيزية مع الطالبان وحثهم لبذل مزيد من الجهد والتركيز في مجالات الدراسة التكنولوجية، متمنيا لهم إحراز مراكز متقدمة في المسابقات القادمة، مؤكدا أن التنوع في تدريس علوم التكنولوجيا يساهم بشكل كبير في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة، تماشيا مع خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي.

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