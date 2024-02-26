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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة العفو الدولية: الكيان المحتل فشل في اتخاذ التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين

العفو الدولية
العفو الدولية

هاجمت منظمة العفو الدولية أعمال الاحتلال في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل فشلت في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين وفشلت في ضمان وصول ما يكفي من المساعدات، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن كيان الاحتلال الاسرائيلي يتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية، وذلك بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة.

وأضافت العفو الدولية أن الكيان المحتل فشل في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين.

وأكدت الأمينة العامة "للعفو الدولية" أنياس كالامار، اليوم الاثنين، أنه يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن الاحتلال لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأكثرها فتكا في العالم، مشيرة إلى أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وذكرت "العفو الدولية" بضمان عدم المساهمة في إدامة أمد الاحتلال ونظام الفصل العنصري.

يأتي ذلك فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية عن توجيه ضربات للعدو الصهيوني حيث أعلنت سرايا القدس قصفها بوابل من قذائف هاون تجمعا لجنود وآليات العدو جنوب حي الزيتون في مدينة غزة فيما أسقطت طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط مدينة خان يونس.

إسرائيل فشلت

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