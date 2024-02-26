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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

يسري جعفر لـ أئمة الجزائر: منهج الأزهر المعتدل جعله قبلة لطلاب العلم

د. محمد يسري جعفر
د. محمد يسري جعفر

قال أ.د محمد يسري جعفر - أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر إن المنهج الأزهري يتميز بالوسطية النابعة من القرآن والسنة النبوية المطهرة وهو منهج يعتمد على العقل والنقل معا وهو ما يتفق مع قوله سبحانه (أفلا يتدبرون القرآن) فالعقل منة الله تعالى لخلقه وهو مناط التكليف

جعفر لأئمة الجزائر: منهج الأزهر المعتدل جعله قبلة لطلاب العلم

جاء ذلك خلال محاضرته "معالم المنهج الأزهري" للدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لأئمة ووعاظ دولة الجزائر، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، والتي تستمر لمدة أسبوعين من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

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وأكد جعفر أن الأزهر الشريف يسير على علم راسخ في استنباط الأحكام ويقوم بدراسة المذاهب الفقهية المعتبرة وهذا الاتساع في دراسة المذاهب يحصن الفكر من الجمود والتشدد الذي يتنافى مع تعاليم الإسلام، منبها أن على العاملين في مجال الدعوة في الوقت الحالي أن يرفعوا من قيمة العقل من أجل محاربة الانحرافات والأفكار المغلوطة عن الإسلام.

وقال إن الأزهر الشريف حافظ على تراث الأمة الشرعي والعقدي والذوقي بحيث أصبحت هذه المؤسسة العريقة تمثل السند المتصل للعلوم إلى عصر الصحابة والتابعين ومن ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف من خلال منهجه يدرب أبناءه وطلابه وأساتذته على كيفية استيعاب الآخر من خلال الحوار والتواصل ومواجهة الفكر بالفكر من خلال الأدلة الشرعية وعدم الانخراط فيما يروجه غلاة الدين من أفكار تؤثر على عقول الشباب بل التصدي لهذه الأفكار بالعقل والحكمة والمنطق.

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