مقدمة من السعودية| هدية بالملايين لبطل كأس مصر.. من نصيب الأهلي أم الزمالك؟

تعتبر مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك من أبرز الأحداث الرياضية المنتظرة في المملكة العربية السعودية. وقد أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مكافأة إضافية قيمتها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الروابط القوية بين السعودية ومصر، وتعكس مدى التقدير والمحبة بين البلدين.

