عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

الدولار
الدولار

تتوقع التحليلات والتوقعات الاقتصادية في الأيام القادمة، أن يشهد سعر الدولار تراجعاً كبيراً في السوق الموازية، وذلك وفقاً للتحليلات والتوقعات الاقتصادية الراهنة، ومن المتوقع أن ينخفض سعر الدولار إلى مستويات أقل من 40 جنيهًا، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويرفع قيمة العملة المحلية.


السبب وراء هذا التوقع يعود لتوقيع الدولة على صفقة استثمارية ضخمة، التي تُعتبر واحدة من أكبر صفقات الاستثمار المباشر في تاريخ مصر. 

وهذه الصفقة ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستوى النمو في البلاد. 

ومن المتوقع أن تعزز هذه الصفقة معدلات التوظيف وتوفر مزيدًا من الفرص الاستثمارية للمحليين.

الدولار الاقتصاد مصر الاستثمارات رأس الحكمة سوق الصرف العملة المحلية السوق الموازية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وميدياما بدوري أبطال أفريقيا

بعد إعلان الصفقة الكبرى.. انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 56 جنيهًا

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

رئيس الوزراء : الإمارات تضخ 150 مليار دولار للاستثمار في رأس الحكمة

موضوعات متعلقة

الخير على الأبواب| التموين تُخفض أسعار الزيت مع اقتراب شهر رمضان

5.5 مليار جنيه هدية للمصريين| زيادة 15% في دخل هذه الفئة من المواطنين.. تفاصيل

عهد جديد للمنتخب| عودة 3 محترفين مستبعدين بقرار حاسم من حسام حسن

فدية 100 ألف جنيه| سر اكتشاف جثة لطالب مشطورة نصفين ومقيدة اليدين.. القصة كاملة

سعر وتفاصيل تخصيص قطعة أرض بالدولار في القاهرة الجديدة لصالح شركة إماراتية

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

سلسلة سرقات تستهدف منزل الفنان فريد شوقي بالعجوزة.. وابنته تكشف: «في منطقتنا حرامية غسيل»

ترشيحاتنا

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني ويضمن التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

شهادة بعائد 30٪ والشراء في هذا الموعد | تفاصيل

الإمارات تستثمر 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة

ربيع بائع البرتقال: شكيت في إسلامي بسبب هذه السيدة

الأهم محبة الملايين.. أول تعليق من نانسي عجرم على أزمة المدون الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيشوار في الثلاجة.. حيلة سحرية تفعلها دائما بعد معرفة نتائجها

غياب ماجدة زكي.. تفاصيل تكريمات المركز الكاثوليكي في حفل الافتتاح

أفضل روتين للعناية بالبشرة ليلا

هتلعب بالفلوس .. مواليد هذه الأبراج الأكثر حظا في المال والعمل

فيديو

فرص عمل وانتهاء أزمة الدولار.. تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ