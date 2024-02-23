ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

تتوقع التحليلات والتوقعات الاقتصادية في الأيام القادمة، أن يشهد سعر الدولار تراجعاً كبيراً في السوق الموازية، وذلك وفقاً للتحليلات والتوقعات الاقتصادية الراهنة، ومن المتوقع أن ينخفض سعر الدولار إلى مستويات أقل من 40 جنيهًا، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويرفع قيمة العملة المحلية.



السبب وراء هذا التوقع يعود لتوقيع الدولة على صفقة استثمارية ضخمة، التي تُعتبر واحدة من أكبر صفقات الاستثمار المباشر في تاريخ مصر.

وهذه الصفقة ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستوى النمو في البلاد.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الصفقة معدلات التوظيف وتوفر مزيدًا من الفرص الاستثمارية للمحليين.