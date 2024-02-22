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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

5.5 مليار جنيه هدية للمصريين| زيادة 15% في دخل هذه الفئة من المواطنين.. تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة دعم تكافل وكرامة بنسبة 15%. وتأتي هذه الزيادة استجابة لتوجيهات الرئيس بتحسين برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع نطاقها لتشمل شرائح أوسع من المجتمع. وقد تم تخصيص تكلفة تبلغ 5.5 مليار جنيه لتنفيذ هذه الزيادة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الرعاية اللازمة للأسر المحتاجة.
 

زياده وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة الاستعلام الرقم القومي الدعم النقدي

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