5.5 مليار جنيه هدية للمصريين| زيادة 15% في دخل هذه الفئة من المواطنين.. تفاصيل

في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة دعم تكافل وكرامة بنسبة 15%. وتأتي هذه الزيادة استجابة لتوجيهات الرئيس بتحسين برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع نطاقها لتشمل شرائح أوسع من المجتمع. وقد تم تخصيص تكلفة تبلغ 5.5 مليار جنيه لتنفيذ هذه الزيادة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الرعاية اللازمة للأسر المحتاجة.

