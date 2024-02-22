سعر وتفاصيل تخصيص قطعة أرض بالدولار في القاهرة الجديدة لصالح شركة إماراتية

تعتبر مصر إحدى البلدان الرائدة في قطاع العقارات، حيث تشهد تطورًا مدهشًا في السنوات الأخيرة. وتعكس العديد من المشروعات الضخمة الطموحة التي تنفذ في البلاد استراتيجية التطوير العمراني وتعزز النمو الاقتصادي، وتعتبر القاهرة الجديدة واحدة من الأمثلة الرائعة على هذا التطور العمراني، حيث تشهد إقامة مشروعات حديثة تعزز ملامح المدينة وتوفر بيئة متنوعة وحيوية للمقيمين، سنلقي نظرة في هذا التقرير حول مشروع "ذا كريست" الذي يقوده شركة يو دي سي للتطوير العقاري. هذا المشروع الطموح يجسد الروح الحديثة والتصميم المبتكر الذي تحاول مصر تعزيزه في قطاع العقارات. يقع "ذا كريست" في قلب مدينة القاهرة الجديدة، مما يوفر إمكانية الوصول إلى المرافق الحيوية والتجارية والترفيهية.

