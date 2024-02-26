في عيد ميلادها.. قصة تعرض سلوى خطاب للخيانة

تحتفل اليوم الإثنين 26 فبراير، الفنانة سلوى خطاب، بعيد ميلادها الـ 65 ، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1959، وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية الجيدة والتى تظل علامة فى تاريخها الفنى.

سلوى خطاب وتعرضها للخيانة

وقعت الفنانة سلوى خطاب في حب المخرج والمؤلف الراحل أسامة فوزي، الذي كان يدين بالمسيحية، لكنه غير ديانته خصيصًا ليستطيع الزواج منها، وانتهت الزيجة بالطلاق، ولم تعمل سلوى خطاب مع زوجها المخرج أسامة فوزي سوى في فيلم واحد هو " عفاريت الأسفلت وان زوجها السابق كان من مواليد برج الحوت واصفة رجال برج الحوت بالخيانة، وأنها وصلت لطريق مسدود مع زوجها فقررا الإنفصال بسبب تمتع كلا منهما بصفة العند، مؤكدًا ان زوجها فنان عبقري جدا لكنه زوج فاشل جدا.

وكان للفنانة سلوى خطاب تصريحات كشفت فيها سر عدم إنجابها، قائلة: "فكرة إني أجيب طفل عشان بس أفرح بيه دي أنانية، وكنت حاسة إنه لو أنا خلفت طفل لازم أتفرغ له هو مالوش دعوة إن أمه فنانة، وأنا مشكلتي إني بفصل عن العالم لما باجي أمثل وببعد عن كل اللي حوليا عشان أركز في الشغل".

وأوضحت سلوى خطاب قائلة : أن المجتمع اللي إحنا عايشين فيه ده بمنتهى الصراحة لا يشجع على الإنجاب فهو صعب وأنا تعبت لما واجهته فخوفت على ابني منه".