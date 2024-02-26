عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلادها.. قصة تعرض سلوى خطاب للخيانة

سلوى خطاب
سلوى خطاب

تحتفل اليوم الإثنين 26 فبراير، الفنانة سلوى خطاب، بعيد ميلادها الـ 65 ، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1959، وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية الجيدة والتى تظل علامة فى تاريخها الفنى.

 

سلوى خطاب وتعرضها للخيانة

وقعت الفنانة سلوى خطاب في حب المخرج والمؤلف الراحل أسامة فوزي، الذي كان يدين بالمسيحية، لكنه غير ديانته خصيصًا ليستطيع الزواج منها، وانتهت الزيجة بالطلاق، ولم تعمل سلوى خطاب مع زوجها المخرج أسامة فوزي سوى في فيلم واحد هو " عفاريت الأسفلت وان زوجها السابق كان من مواليد برج الحوت واصفة رجال برج الحوت بالخيانة، وأنها وصلت لطريق مسدود مع زوجها فقررا الإنفصال بسبب تمتع كلا منهما بصفة العند، مؤكدًا ان زوجها فنان عبقري جدا لكنه زوج فاشل جدا.

وكان للفنانة سلوى خطاب تصريحات كشفت فيها سر عدم إنجابها، قائلة: "فكرة إني أجيب طفل عشان بس أفرح بيه دي أنانية، وكنت حاسة إنه لو أنا خلفت طفل لازم أتفرغ له هو مالوش دعوة إن أمه فنانة، وأنا مشكلتي إني بفصل عن العالم لما باجي أمثل وببعد عن كل اللي حوليا عشان أركز في الشغل".

وأوضحت سلوى خطاب قائلة : أن المجتمع اللي إحنا عايشين فيه ده بمنتهى الصراحة لا يشجع على الإنجاب فهو صعب وأنا تعبت لما واجهته فخوفت على ابني منه".

سلوى خطاب الفنانة سلوى خطاب أعمال سلوى خطاب عيد ميلاد سلوي خطاب أخبار سلوى خطاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

موضوعات متعلقة

فيديو السحر والتحرش ومرض الثعلبة وحقيقة ظهورها مع رامز..سالى عبد السلام ضيفة صدى البلد

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

حلم حياتى.. حورية فرغلى تكشف عن مفاجأة كبيرة

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يسجل جريمة منتصف النيل

فيلم رحلة 404 يعرض فى 12 دار سينما بأمريكا .. اعرف التفاصيل

هينشروا عرضي.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب فتاة تقتحم مسرح حفلها

بعد انقطاع سنتين.. نسرين طافش تعود إلى رياضتها المفضلة |فيديو

وليد توفيق يكشف سر إهداء أغنية مملكتي لزوجته جورجينا رزق

ترشيحاتنا

حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت .. الإفتاء توضح

إعلام عبري: تشاؤم في إسرائيل بشأن صفقة الرهائن مع حماس.. تفاصيل

المرصد الأورومتوسطي: جرائم الإبـ.ـادة في غزة الأكثر وضوحا بتاريخ البشرية

أستاذ علوم تغذية يكشف عن آثار جانبية خطيرة لمشروبات الطاقة

أمازون تحذر موظفيها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

مكالمة أخيرة تكشف عن هوية خاطف فتاة الشروق واهتمام رئاسي بالواقعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ