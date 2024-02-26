أقيمت اليوم، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورشة عمل تدريبية تعليمية، حول كيفية صناعة المحتوى الناجح، من خلال مشروع «سفراء الأزهر» ألقاها الحسن البخاري - مقدّم ومنتج برنامج طحالب، والمدير التنفيذي لطحالب ستديو وطحالب أكاديمي.

كيف تصنع محتوى ناجحا؟ .. ورشة عمل يعقدها «سفراء الأزهر»

بحضور أكثر من ثمانين طالبا وطالبة بجامعات مصر المختلفة، من خلال الحضور المباشر وغير المباشر، وذلك إيمانا من المنظمة بأهمية تفعيل دورها بمد جسور التعاون والتواصل بكافة المؤسسات الرائدة في مجالات الريادة المتعددة التي تخدم الطالب الجامعي؛ لمواكبة متطلبات العصر وسوق العمل بشكل متطور وفعال كصناعة محتوى رقمي ناجح ومفيد لمقدمه ولجمهوره، وتأتي هذه الورشة في ختام سلسلة الورش التي عقدتها المنظمة مع طحالب أكاديمي، وبدأت بالموشن جرافيكس مرورا بالتعليق الصوتي، وختاما بهذه الورشة.

قال أ.د/ محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، خلال تفقده للدورة: إن المنظمة حريصة كل الحرص على تقديم التدريبات التي تعمل على صقل مهارات طلاب الأزهر وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات الموثوق بها، حتى لا يكون الطالب عرضة لاستقطاب الجماعات المتطرفة والأماكن غير الموثوق بها التي تستغل الطلاب.



أوضح الحسن البخاري - المدير التنفيذي لطحالب أكاديمي: إن أي نشاط ناجح يعتمد فى الأساس على استراتيجية مبنية على بيانات صحيحة ودقيقة، وفيها هدف واضح يجب الوصول إليه عبر آلية واضحة ومحددة، كما تعتبر صناعة المحتوى وسيلة هامة في السنوات الأخيرة انتبه لها كثير من المهتمين من المثقفين وأصحاب الأعمال في مجالات عديدة؛ كالطب والهندسة وعلم النفس والاجتماع والتاريخ وأصحاب المشاريع التسويقية، والسياسين وكذلك المختصين بالفنون والمجالات الترفيهية؛ لنقل خبراتهم لجماهيرهم المستهدفة.

تناول خلال الورشة التركيز على كيفية إنتاج محتوى رقمي ناجح ومفيد؛ ابتداءً من اختيار الموضوع مرورًا بالبحث والإعداد للموضوع، ثم اختيار الفكرة المناسبة لتناول الموضوع ثم كتابة الاسكريبت بالقالب المناسب، وتناول كيفية الإعداد لمرحلة الصوت من خلال تسجيل الاسكريبت الصوتي - ميكساج الصوت وإعداده للعمل.

كما شرح البخاري تفصيل المرحلة الخاصة بالشق البصري، والتي تبدأ برسم الشخصيات، والتحضير لما يسمى بالـ story board ثم مرحلة الخلفيات التي يتم التحضير لها بالتوازي مع رحلة إنتاج المحتوى كفكرة وكتابة بشكل متكامل، ثم بين مرحلتي التحبير والتلوين وأهميتهما في علو جودة العمل المرئي، ثم مرحلة تجميع كافة المراحل السابقة لتنتج في النهاية محتوى هادف، أخيرًا مرحلة المؤثرات الصوتية.

وقد ركز المحاضر على المهارات التي يحتاجها صانع المحتوى في كل مرحلة من المراحل السابقة، وكيف تكتسب، موضحا علاقة كل المراحل ببعضها البعض وما يبنى عليها لإكمال العمل على أتم وجه.