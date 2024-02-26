مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتعاملات اليوم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 72.83 نقطة ليقفل عند مستوى 12531.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 468 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 186 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات: أميانتيت، ومهارة، والوطنية، والتعاونية، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: أنابيب، والصناعات الكهربائية، ومجموعة إم بي سي، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.69% و5.61%.



فيما كانت أسهم شركات: شمس، وأمريكانا، وباتك، وأنعام القابضة، ومجموعة فتيتي هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسال، وأرامكو السعودية، وأنابيب السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 109.54 نقاط، ليقفل عند مستوى 25592.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 47.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.