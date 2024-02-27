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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة دون التوقعات بمبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة في يناير

مبيعات المنازل الجديدة
مبيعات المنازل الجديدة

زادت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يناير، متأثرة على الأرجح ببرودة الطقس، ولكن الطلب على المنازل الجديدة لا يزال مدعوماً بالنقص الدائم في المنازل المعاد بيعها.

وذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن مبيعات المنازل الجديدة زادت بنسبة 1.5% إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية قدره 661 ألف وحدة الشهر الماضي.

وعُدّلت وتيرة مبيعات شهر ديسمبر بالخفض إلى 651 ألف وحدة من 664 ألفاً معلن عنها سابقاً، وكان خبراء في الاقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة إلى 680 ألفاً.

تُحتسب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقد، مما يجعلها مؤشراً رئيسياً لسوق الإسكان في الولايات المتحدة، لكن قد تكون المبيعات متقلبة على أساس شهري، وارتفعت المبيعات بنسبة 1.8% على أساس سنوي في يناير

المنازل مبيعات المنازل مبيعات المنازل الجديدة يناير وزارة التجارة الأميركية

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