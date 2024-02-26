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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابته.. زيزو يثير دهشة جمهوره بهذه الصورة

صدى البلد

نشر أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية الاستوري .

وأثار  زيزو دهشة جمهوره  بصورة من التدريبات الجماعية لنادي الزمالك بعد إصابته في مباراة الفريق الأخيرة أمام أبو سليم الليبي.

ووجه أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك رسالة مؤثرة إلى جمهور الزمالك بعد إصابته في مباراة الفريق الأخيرة أمام أبو سليم الليبي، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وكتب زيزو : الحمد لله دائما و ابدا ، فكرة ان الواحد يبقي سليم حاجة في حد ذاتها نعمة كبيرة، الحمد لله علي فضل الله وكرمه ، وشكرا جمهور الزمالك العظيم الي مش حاجة غريبة عليه من دعم وسؤال علي لعيبته ، الحمد لله و اشوفكو الماتش الجاي .

 

وفاز فريق الزمالك على نظيره أبو سليم الليبي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

زيزو أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك اصابة زيزو تدريبات الزمالك

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