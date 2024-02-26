أوضاع إنسانية صعبة.. أونروا: مئات الآلاف من الجوعى في غزة

علق عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال أبو حسنة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة للغاية .

وتابع قائلا:" هناك مئات الآلاف من الجوعى في قطاع غزة بسبب نقص الأغذية ومنع إسرائيل دخول المساعدات ".

وتابع عدنان أبو حسنة:" على إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كثيف لأهالي قطاع غزة".

وأكمل:" الاحتلال قام بتجميد حسابات بنكية للوكالة وهذا يجعلنا غير قادرين على شراء المواد الغذائية لصالح أهالي غزة"، مضيفا:" الاحتلال فرض علينا ضرائب على أي مواد غذائية وطبية يتم شراؤها ".