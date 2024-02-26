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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوضاع إنسانية صعبة.. أونروا: مئات الآلاف من الجوعى في غزة

غزة
غزة

علق عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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وقال أبو حسنة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،  إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة للغاية .

وتابع قائلا:" هناك مئات الآلاف من الجوعى في قطاع غزة بسبب نقص الأغذية ومنع إسرائيل دخول المساعدات ".

وتابع عدنان أبو حسنة:" على إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كثيف لأهالي قطاع غزة".

وأكمل:" الاحتلال قام بتجميد حسابات بنكية للوكالة وهذا يجعلنا غير قادرين على شراء المواد الغذائية لصالح أهالي غزة"، مضيفا:" الاحتلال فرض علينا ضرائب على أي مواد غذائية وطبية يتم شراؤها ".

غزة قطاع غزة اخبار التوك شو أونروا الاحتلال

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