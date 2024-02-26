موفدا من السيسي.. الفريق حجازي يشارك في مراسم حفل تأبين رئيس ناميبيا

شارك الفريق محمد حجازي عبد الموجود، ممثل رئيس الجمهورية في مراسم حفل تأبين وجنازة د.هاجي جاينجوب رئيس جمهورية ناميبيا الراحل خلال يومي ٢٤ و ٢٥ فبراير الجاري، وهو الأمر الذي لاقى قبولاً وتقديراً لدي جميع المسئولين في ناميبيا، حيث قام الفريق بلقاء وتقديم واجب العزاء إلى أعضاء الحكومة والسيدة الأولى لناميبيا.

واستقبل Dr.Nangolo Mbumba، رئيس ناميبيا الجديد، الفريق محمد حجازي عبد الموجود بالقصر الرئاسي بحضور وزير العلاقات الدولية والتعاون الناميبي، ووزيرة الشئون الرئاسية، والمستشار السياسي للرئيس الناميبي.

وحرص رئيس الوفد المصري على نقل تعازي الرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة رئيس ناميبيا الراحل، والذي زار مصر في عدد من المناسبات اعتباراً من عام ١٩٦٤ وحتى آخر زيارة له في عام ۲۰۲۲ خلال مشاركته في أعمال COP27.

كما نقل تهنئة الرئيس السيسي لرئيس ناميبيا الجديد بمناسبة توليه الرئاسة، مؤكداً رغبة مصر في تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين، وهي العلاقات التي بدأت منذ بداية الستينيات وخلال مراحل دعم مصر لناميبيا للحصول على استقلالها.

من جانبه، أعرب Dr. Nangolo Mumba عن تقديره وامتنان ناميبيا البالغ لإيفاد رئيس الجمهورية لمندوب رفيع المستوى لتقديم واجب العزاء، مشيراً إلى أنه يحمل كل الود والتقدير لدور مصر التاريخي في دعم ناميبيا منذ استقلالها، موضحاً أنه من ذلك الجيل الذي ناضل في مطلع الستينيات ويحتفظ بذاكرة قوية لما قدمته مصر. وأكد أنه بدوره يتطلع إلى تقوية العلاقات بين البلدين، متمنياً لمصر مزيدا من التقدم والازدهار .