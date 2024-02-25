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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوليفان: بايدن لم يتسلم خطة عن العملية الإسرائيلية في رفح

سوليفان
سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه ينبغي عدم المضي بعملية رفح من جهة القوات الإسرائيلية دون وجود خطة لحماية المدنيين.

وأضاف سوليفان في تصريحات نقلتها شبكة سي ان ان الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتسلم خطة عن العملية الإسرائيلية في رفح، مشيرا الى أن مصر وقطر وإسرائيل توصلت لخطوط رئيسية على مستوى وقف مؤقت للنار.

أعلنت الولايات المتحدة الأحد أن المحادثات المتعددة الأطراف التي جرت في باريس توصلت إلى 'تفاهم' حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق حماس سراح رهائن ووقف جديد لإطلاق النار في الشرق الأوسط.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان: 'اجتمع ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس وتوصلوا إلى تفاهم بين الدول الأربع حول الشكل الأساسي لاتفاق رهائن لوقف إطلاق النار المؤقت' وفقا لما  نقلته شبكة سي إن إن.

مستشار الأمن القومي الأمريكي رفح القوات الإسرائيلية

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