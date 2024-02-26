عضو مجلس إدارة البورصة: السيولة الدولارية من رأس الحكمة ستنعكس بالإيجاب

أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس ادارة البورصة المصرية، أن البورصة لم تحقق خسائر، ولكن ما حدث بالأمس كان هبوطا بعد معدلات صعود استمرت على مدار أسابيع طويلة.

وقالت رانيا يعقوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري، عبر فضائية ”المحور"، أنه كانت هناك عمليات شراء كبيرة وبيع في أسهم متنوعة، موضحة أن هناك وفرة من السيولة الدولارية مما انعكس على البورصة.

وتابع عضو مجلس ادارة البورصة المصرية، أن هناك استقرارا في الأسواق مع بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة، مؤكده أن استقرار الأسعار في الأسواق ينعكس إيجابيا على المواطن.

وأشارت إلى أنه تم ضخ 150 مليار دولار لتنمية رأس الحكمة، مؤكدا أن هذا المبلغ سيعمل على تشغيل العديد من المصانع من بدء تنفيذ المشروع.