عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس إدارة البورصة: السيولة الدولارية من رأس الحكمة ستنعكس بالإيجاب

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس ادارة البورصة المصرية، أن البورصة لم تحقق خسائر، ولكن ما حدث بالأمس كان هبوطا بعد معدلات صعود استمرت على مدار أسابيع طويلة.

وقالت رانيا يعقوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري، عبر فضائية ”المحور"، أنه كانت هناك عمليات شراء كبيرة وبيع في أسهم متنوعة، موضحة أن هناك وفرة من السيولة الدولارية مما انعكس على البورصة.

وتابع عضو مجلس ادارة البورصة المصرية، أن هناك استقرارا في الأسواق مع بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة، مؤكده أن استقرار الأسعار في الأسواق ينعكس إيجابيا على المواطن.

وأشارت إلى أنه تم ضخ 150 مليار دولار لتنمية رأس الحكمة، مؤكدا أن هذا المبلغ سيعمل على تشغيل العديد من المصانع من بدء تنفيذ المشروع.

البورصة المصرية السيولة الدولارية رأس الحكمة الاسواق المصانع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

ترشيحاتنا

محافظ بنك إسرائيل يحذر من توسع الحرب.. تداعيات كبيرة

نقص الدولار والنقد الأجنبي يتصدر ثالث الجلسات المغلقة للحوار الوطني.. وهؤلاء المشاركون

بعد تدمير الدبابة أبرامز.. السفارة الروسية في القاهرة توجه رسالة لدول العالم

شكري يلتقي بالمفوض السامي لحقوق الإنسان ويؤكد ضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

نشتري ولا نبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

فيديو

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ