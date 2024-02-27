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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الصناعة والتجارة المغربي يتوقع نمو صادرات بلاده 12% في 2024

المغرب
المغرب

توقع رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، نمو صادرات بلاده بنسبة تصل إلى 12% في العام الجاري 2024.
 

وقال مزّور في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش اليوم الافتتاحي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، إن توقعات النمو الاقتصادي وفق تقديرات الحكومة المغربية تصل إلى حوالي 3.7% هذا العام.
 

ولفت مزّور إلى أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في استشراف مستقبل التجارة العالمية، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد فرصة للتحاور من أجل إجراءات وتدابير تجارية أكثر عدالة وشفافية.
 

وأكد مزّور نجاح الإمارات في تنظيم نسخة استثنائية من المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية نظرا لقدرتها على تنظيم الأحداث والفعاليات الضخمة وجمع العالم تحت سقف واحد للتباحث والتناقش حول أهم القضايا العالمية.
 

وشدد وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية على أن المؤتمر الوزاري يبحث القواعد والقوانين الناظمة لأنشطة التجارة العالمية، وسبل التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولا، بالإضافة إلى تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
 

وتوقع رياض مزّور أن يخرج المؤتمر بالعديد من القرارات الإيجابية التي تخص مصائد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية، لافتاً إلى أن انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية إلى عضوية المنظمة بعد 8 سنوات مؤشر على جاذبية المنظمة وأهميتها.

أبوظبي التجارة العالمي التجارة العالمية الحكومة المغربية المملكة المغربية توقعات النمو

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