محافظ دمياط: إزالة 21 حالة تعدِ على أملاك الدولة بكفر سعد

أعلنت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز كفر سعد بمساحة 2127 مترا مربعا، وذلك ضمن حملات الموجة ال 22 فى مرحلتها الثانية.



وأضافت محافظ دمياط - فى بيان اليوم /الاثنين/ أن اجمالى الحالات التى تم إزالتها على مدار الثلاثة أيام بلغت 42 حالة بمناطق مختلفة على مساحة 3391 مترا مربعا، مؤكدة أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة .



وشددت الدكتورة منال، على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها، والتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة للحفاظ على حق الشعب.