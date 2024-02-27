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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مصروفات الدبلومات المهنية بالتعليم المدمج جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تقرر فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

وفيما يلي تفاصيل الدبلومات والمصروفات الدراسية:
1- الدبلوم المهني للمحاسبة "مالية ومراجعة وتكاليف إدارية" مصروفات الفصل الأول 2750 جنيها مصروفات الفصل الثاني 3450 جنيها.

2- دبلوم ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي مصروفات الفصل الأول 2750 مصروفات الفصل الثاني 3300 جنيه.

3- خدمات التغذية التطبيقية مصروفات الفصل الأول 2900 مصروفات الفصل الثاني 3300 جنيه.

4- دبلوم إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها مصروفات الفصل الأول 2750 مصروفات الفصل الثاني 3300 جنيه.

5- دبلوم الإعلام الرياضي مصروفات الفصل الأول 2750 مصروفات الفصل الثاني 3300 جنيه.

شروط الالتحاق لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرة

1- يشترط للقبول بالدبلومات أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به.

2- مدة الدراسة سنة واحدة مقسمة إلى فصلين دراسيين.

التعليم المدمج مركز التعليم المدمج الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية الدبلومات المهنية المصروفات الدراسية بالدبلومات المهنية بمركز التعليم المدمج

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