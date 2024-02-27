قرار طارئ من ميتا لمواجهة الذكاء الاصطناعي في انتخابات الاتحاد الأوروبي

قررت شركة ميتا، إنشاء مركز عمليات طارئ؛ لمعالجة المعلومات المضللة، وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في يونيو 2024.

وقال ماركو بانسيني، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في ميتا "مع اقتراب الانتخابات، سنقوم بتنشيط مركز العمليات الانتخابية لتحديد التهديدات المحتملة ووضع إجراءات التخفيف في الوقت الفعلي".

وأضاف بانشيني إن ميتا تعمل حاليا مع 26 منظمة مستقلة لتدقيق الحقائق عبر الاتحاد الأوروبي تغطي 22 لغة، وستضيف 3 شركاء جدد في بلغاريا وفرنسا وسلوفاكيا.

وستجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، وسيقوم مشرعوها البالغ عددهم 720، بالتعاون مع حكومات الاتحاد الأوروبي، بتمرير سياسات وقوانين جديدة للاتحاد الأوروبي. وفقًا لـ رويترز.

وستفتح ميتا ومايكروسوفت وقد وافقت OpenAI و17 شركة تقنية أخرى في وقت سابق من هذا الشهر على العمل معًا لمنع محتوى الذكاء الاصطناعي المخادع من التدخل في الانتخابات في جميع أنحاء العالم هذا العام.

وأكد بانشيني أن خبراء من الاستخبارات وعلوم البيانات والهندسة والأبحاث والعمليات وسياسة المحتوى والفرق القانونية في الشركة سيركزون على مكافحة المعلومات الخاطئة ومعالجة عمليات التأثير ومواجهة المخاطر المتعلقة بإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.