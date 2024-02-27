تجاوزت 54000 دولار.. البتكوين تقفز بنحو 5% للمرة الأولى خلال عامين

ارتفع سعر البتكوين بشكل ملحوظ في آخر تعاملات العملة المشفرة عالميا، فوق مستوى 54 ألف دولار، بعدما محت جميع خسائرها اليومية لترتفع الآن بنحو 1.7% في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال الرئيس العالمي للتداول خارج البورصة في شركة استثمار العملات المشفرة "جي إس آر" سبنسر هالارن، إن "بتكوين تواصل صعودها، مدعومة بتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة".

وبحسب وكالة “سي إن بي سي عربية” صعدت قيمة العملة المشفرة بما يصل إلى 3.3% لتصل إلى 53600 دولار. وتم تداولها آخر مرة عند هذا المستوى في ديسمبر 2021.

من جهته، قال المحلل ريان راسموسن، إن "اليوم هو يوم التسوية لعقود البتكوين الآجلة، مما يساهم في قفزة الأسعار التي نشهدها".

وأضاف "نحن نقترب من النافذة التي نرى فيها عادةً المتداولين يضعون أنفسهم قبل انخفاض سعر البيتكوين إلى النصف، والذي سيحدث في النصف الثاني من أبريل. أظن أن هذا هو اليوم الذي يبدأ فيه الناس في التحول إلى مراكز صعودية قبل التخفيض إلى النصف".