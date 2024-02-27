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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خروجه من القائمة.. هاني حتحوت يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي

صدى البلد

علق الاعلامي هاني حتحوت، على موقف المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر مع لاعب الفريق محمود كهربا.  

وقال خلال برنامجه: "كولر معندوش هزار أبدًا.. اشتغل أكتر علشان ترجع لقائمة المباريات مع مارسيل كولر من جديد، العلاقة مع الأجانب مش بكلمة أبويا والإفيه.. بل بالالتزام".

وفي سياق متصل، قال مدحت شلبي، إن محمود كهربا كان من ضمن المجمدين بالنسبة لـ"كولر"، لولا تدخل محمود الخطيب، والخطيب عقد جلسة مع كولر.

وتابع أن كولر كان يستبعد محمود متولي لاعب النادي الأهلي، من المشاركة بالمباريات، وأحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، وانضم لهما كهربا بعد رفضه السفر مع الفريق بسبب فرح شقيقته.

وأوضح أن محمود متولي سيعود للتدريبات بعد غياب ياسر إبراهيم، الذي سيستمر لشهر.

 

 

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