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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إجازة وضع 4 شهور.. تفاصيل مشروع قانون لتعديل قانون العمل

صدى البلد

كشفت سهام بشاي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تفاصيل تقدمها بمشروع قانون لإجراء تعديلات على  قانون العمل.

إجازة وضع أربعة أشهر للمرأة العاملة.. نائبة تتقدم بتعديل على قانون العمل

وقالت سهام بشاي في مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،: "أقترح إعطاء المرأة العاملة الحامل من الشهر السادس، ساعة راحة زيادة من ساعات العمل".

وأضافت سهام بشاي: "أطلب في التعديلات أن تحصل المرأة الحامل على إجازة وضع 4 أشهر؛ وذلك للتسهيل عليها".

وتضمن التعديل، أن تكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

ونص التعديل على أن يحق للعاملة ممن تعول طفلا أو زوج مريض أمراض مستعصية مثل السرطان الحصول على إجازة، بشرط أن تقدم شهادة طبية للمريض مبينا بها التاريخ والتوصية المكتوبة بها للحصول على إجازة، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتستحق العاملة تكرار هذه الإجازة طبقا للشهادة والتوصية الطبية طوال مدة خدمتها.

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