أبكت رواد السوشيال ميديا.. شابة مصابة بالسرطان تثير الجدل برسالة قبل وفاتها

أثارت رسالة وداع مؤثرة، كتبتها فتاة شابة تدعى “دانييلا تي”، تعاطف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تداولها على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وكتبت الشابة، رسالة الوداع قبل وفاتها مباشرة متأثرة بالإصابة بمرض السرطان.

ونشرت أسرة الفتاة، بعد وفاتها، آخر رسالة منها عبر تطبيق LinkedIn، حيث كانت الرسالة مفعمة بالأمل.

وتوفيت الفتاة بسبب نوع يعد عدواني من السرطان، يسمى سرطان القنوات الصفراوية، إلا أنه على الرغم من ذلك ،فقد كانت رسالتها تحمل الكثير من التفاؤل، بالرغم من علمها أن أيامها في الحياة قد أصبحت معدودة.

وكتبت: "عليك فعل كل ما يجعلك سعيدا، ولا تسمح أن تؤخذ منك متع الحياة"، وأضافت: “لقد أحببت حياتي".

وشكرت الفتاة، قبيل وفاتها بلحظات، زوجها، على مواصلة حياته بسعادة.