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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيجارها 37 ألف جنيه.. أصغر شقة في نيويورك دون مطبخ ودورة مياه

أصغر شقة في نيويورك
أصغر شقة في نيويورك

في نيويورك، أثار مقطع فيديو يوثق أصغر شقة في المدينة، جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. 

ما سعر الشقة؟

نشر وكيل العقارات يدعى «عمر لابوك» مقطع فيديو على إنستجرام يستعرض فيه الشقة الضيقة التي يبلغ إيجارها 1200 دولار شهريًا (ما يعادل حوالي 37 ألف جنيه مصري). 

وفي الفيديو، يظهر “لابوك” وهو يقف خارج المبنى، ويقول: "يمكنكم العثور على أصغر شقة في مانهاتن هنا، لذا دعونا نتفحصها، إنه شيء لا يصدق".

ويفتح باب الشقة المؤجرة في الطابق الثالث، ليُظهر غرفة صغيرة تكاد تخلو من الأثاث، باستثناء خزانة الملابس، ونافذة واحدة تطل على مخرج الحريق، والمباني الأخرى. 

لا تحتوي الشقة الضيقة على حمام أو مطبخ، ويعلق “لابوك” قائلاً: "لا، أنا لست متأكدًا بالضبط من أنه من الضروري أن أنحني؛ لأنني قريب من كلا الجانبين هنا.. أعتقد أن هذه هي أصغر شقة في مانهاتن على الإطلاق، وسعر الإيجار الإجمالي هو 1200 دولار شهريًا".

ويرد سمسار العقارات: "الآن، ربما تتساءل عن مكان الحمام.. عليك أن تشق طريقك خارج الشقة إلى هذه المساحة المشتركة".

ويتجول الرجل في الردهة، ويمر بشقة أخرى، قبل أن يكشف النقاب عن حمام مشترك، يحتوي على المرافق الأساسية - مغسلة ومرحاض ودش.

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إيجارها 37 ألف جنيه.. أصغر شقة في نيويورك دون مطبخ ودورة مياه

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