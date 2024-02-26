ماذا يحدث في الفضاء الآن؟.. رصد حركة شديدة النشاط

تقوم وكالة ناسا بدور مهم في توسيع فهمنا للكون من خلال منشوراتها المنتظمة على وسائل التواصل الاجتماعي. فبدءًا من نشر معلومات حول "اللحظة الأخيرة" لنظام نجمي ثنائي يحتضر، وصولاً إلى مشاركة معلومات حول كوكب يحتمل أن يكون صالحًا للسكن ويقع على بعد 137 سنة ضوئية، تُشارك وكالة الفضاء منشورات متنوعة تثري المعرفة وتوسّع آفاقنا.

في آخر المنشورات، تناولت وكالة ناسا مجرة قزمة تعيش تجربة حدث "شديد النشاط". تمت المشاركة عبر حسابها على إنستغرام مع وصف مفصل للصورة الملتقطة بواسطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا.

المجرة، التي تقع في كوكبة كوما برنيس على بعد 54 مليون سنة ضوئية، تخضع لعملية تسمى "تجريد ضغط الكبش". هذه العملية تؤدي إلى مستويات عالية غير اعتيادية من تكوين النجوم في مناطق المجرة. الصورة المنشورة تظهر مجموعة من المناطق المتوهجة في القرص الخارجي للمجرة، وهي تحيط بمركز مظلم ومغطى بالغبار. كما يظهر الصورة قوس من البقع المتوهجة الزاهية عبر وجه المجرة، والتي تشير إلى المناطق التي تتشكل فيها النجوم الجديدة.

من خلال هذه المشاركات، تقوم وكالة ناسا بتعزيز الفهم العام للظواهر الفلكية والكونية، وتوفير لمحة مثيرة للفضول حول العالم الذي يحيط بنا.