راقصة في القطار.. تحرك عاجل من سكك حديد الهند بعد فيديو صادم

شهدت الهند زيادة في ظاهرة غريبة ناتجة عن السوشيال ميديا تتمثل في رقص الناس داخل قطارات المترو وعلى أرصفة السكك الحديدية وفي الأماكن العامة الأخرى.

تلك السلوكيات ليست فقط مزعجة للعامة، بل قد تشكل خطرًا في بعض الحالات،وقد انتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يظهر امرأة شابة وهي ترقص داخل عربة قطار متحركة في مومباي على أغنية هندية.

تظهر المرأة في الفيديو وهي ترتدي قميصًا أسود وتنورة، وتبدأ في وصلة رقص، مما لفت انتباه جميع الركاب في العربة.

ويظهر أيضًا بعض الأشخاص في الفيديو يخفون وجوههم بأكياس، مما يوحي بعدم راحتهم بتصويرهم.

انتقد العديد من الأشخاص هذا الفعل واعتبروه مصدر إزعاج للركاب الآخرين.

ولاحظت سلطات السكك الحديدية الهندية هذا المنشور وطلبت من الشرطة التدخل.

طلب الحساب الرسمي لشرطة سكك حديد مومباي تدخل إدارة الأمن المركزية واتخاذ الإجراءات اللازمة، ودعا إلى ذلك عبر المنصة.

منذ نشره، حقق المنشور مليون مشاهدة وسبعة آلاف إعجاب على منصة X (تويتر سابقًا).