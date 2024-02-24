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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيل يعتدي على فتاة حاولت التقرب منه.. ماذا حدث؟

فيل
فيل

تعتبر الأفيال من بين أكثر الحيوانات البرية إثارة للدهشة والإعجاب، لكنها قد تظهر أحيانًا جانبًا مخيفًا يستدعي الحذر والانتباه. 

في فيديو صادم، تظهر امرأة وهي تحاول التقرب من فيل بينما كان يتناول وجبته، لكن في لحظة غير متوقعة، هاجم الفيل الغاضب المرأة ودفعها على الأرض بعنف.

تم نشر الفيديو على منصة تويتر بواسطة مستخدم يُعرف باسم "أشياء غير جمالية"، الذي علق على الحادثة بالقول: "فتاة تحاول تكوين صداقة مع فيل وتكتشف النتيجة". 

وحذر مستخدم آخر قائلاً: "لا تقترب أبدًا من الفيل عندما يهز ذيله، إنه يشعر بالتهديد".

 

حوادث الأفيال

تأتي هذه الحادثة في سياق تزايد حالات الاشتباكات بين البشر والأفيال في مناطق مختلفة، حيث شهدت ولاية كيرالا في الهند حدوث ثلاثة حوادث قاتلة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. 

تجاوبًا مع هذه الحوادث المأساوية، تسعى السلطات في الهند لاستخدام التكنولوجيا وتكثيف دورياتها بهدف مواجهة التحديات الناجمة عن التقارب بين البشر والأفيال وتجنب وقوع المزيد من الحوادث.

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