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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالركل واللكمات.. هندية تضرب زوجها وسط الشارع

امرأة تضرب زوجها
امرأة تضرب زوجها

أثار مقطع فيديو يصور اشتباكًا مثيرًا يشبه المصارعة الحرة بين زوج وزوجة، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. 

في المقطع، تظهر امرأة ورجل يشتبكان في مشاجرة جسدية عنيفة تشبه مباراة المصارعة WWE، حيث تأخذ المرأة بزمام الأمور وتسيطر على القتال، باللكم والركل واستخدام الأساور كأداة للهجوم.

حظي الفيديو بتفاعل متباين من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، فبينما اعتبره البعض مسليًا، اعتبره البعض الآخر قد يكون مرتبًا بسبب عدم تدخل المارة وتصفيقهم خلال الشجار. 

 

لماذا ضربت المرأة زوجها؟

الدافع وراء القتال غير معروف حتى الآن، ولكن تم استبدال الصوت الأصلي في الفيديو بأغنية محلية ربما لتخفيف من حدة اللقطات.

المقطع يظهر المرأة وهي تبدأ الاشتباك بركل زوجها في ظهره وإلقائه من المنصة، وعلى الرغم من محاولات الرجل الدفاع عن نفسه، إلا أن الزوجة تواصل ضربه بلا هوادة. بعد مشاركة الفيديو، عبّر أحد المستخدمين عن قلقه بشأن الأضرار الناتجة عن هذا الصراع وسأل عن دوافعه.

منذ نشره على صفحة Ghar ke Kalesh، انتشر المقطع بسرعة وحصد أكثر من مليون مشاهدة، مما يظهر تفاعلًا واسع النطاق مع الحدث المثير للجدل.

https://twitter.com/gharkekalesh/status/1760312175154102481?t=OkQBLZVuDT_SISnDHw7ddw&s=19

مصارعة WWE امرأة تضرب زوجها هندية

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