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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بانكوك تفوز بلقب أطول اسم في العالم.. لن تصدق عدد حروفه

بانكوك أطول إسم في
بانكوك أطول إسم في العالم

تعتبر بانكوك، عاصمة تايلاند النابضة بالحياة، واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية في جنوب شرق آسيا، حيث تجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم بحثًا عن تجارب فريدة ومغامرات جديدة. 

تعكس بانكوك هذه الازدواجية بطريقة مثيرة للاهتمام، حيث تحمل لقب أطول اسم مدينة في العالم، وهو لقب أصبح معروفًا على نطاق واسع بفضل مقطع فيديو مشهور.

 

ما معنى إسم مدينة بانكوك؟

يُعتبر الاسم الكامل لبانكوك "Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit"، تعبيرًا يشبه القصيدة.

يُترجم إلى "مدينة الملائكة، مدينة الخالدين العظيمة، المدينة الرائعة"، ويتألف الإسم الكامل من 9 جواهر تاريخية، مما يمنحه أهمية تاريخية وثقافية كبيرة.

انتشر مقطع فيديو مؤخرًا يُظهر مرشدًا سياحيًا يُخبر السائحين في حافلة مكتظة بالاسم الكامل للمدينة، مما أثار الفضول والإعجاب بين رواد السوشيال ميديا وسلط الضوء على هذا الجانب الفريد من بانكوك.

شاركت Wowie Jane Demerre الفيديو على منصة إنستجرام، مُعلقة: "تم الاعتراف بالاسم الكامل لبانكوك في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أطول اسم لمكان في العالم".

بانكوك جينيس أطول إسم مدينة تايلاند

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